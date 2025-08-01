8月1日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 543.17（+2.45坚戈），外汇交易总额为1.6808亿美元（-2493.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:540.31坚戈，最高报价为1:545.10 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：620.96（+3.18坚戈），外汇交易总额为24.8万欧元（-437.7万欧元）。交易过程中，最低报价为1:617.23坚戈，最高报价为1: 622.41坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7763（+0.0424 坚戈），外汇交易总额26.0917亿卢布（-12.5007亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.7101坚戈，最高报价为1: 6.8049坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.2419 （+0.3179 坚戈），外汇交易总额4738万元（+1578万元）。交易过程中，最低报价为1:74.7700坚戈，最高报价为1: 75.5198坚戈。