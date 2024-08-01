巴西8月1日起对价值50美元及以下进口商品征关税

此前，巴西针对价值低于50美元的跨境电商进口商品包裹免税。税改后，超过50美元的进口商品仍将沿用征收60%关税和17%的各州标准流转税的税率不变。

同时，新政还规定，对于价值在50至3000美元之间的进口商品包裹，将征收60%的进口税，但可在总体的进口税金中，每个包裹减免20美元；对于已加入合规缴税方案(PRC方案)的电商平台，将获得提前预申报及快速清关的便利。

专家分析指称，巴西正力推跨境电商平台合规经营，税改新政回应本土零售商对不公平竞争的不满，同时帮助政府增加收入。

巴西联邦税务有关人士解读新政表示，该措施旨在打击逃税行为，并规范许多公司使用分批采购的方式来避税的情况。

巴西进口分析师加布里埃拉·普拉多受访表示，税改新政对跨境电商卖家影响较大，巴西对低于50美元的进口商品从免税到恢复征收进口关税，还要叠加各州标准流转税，使得实际税收负担可能攀升至约44.5%，对卖家来说无疑压力不小，对一些巴西消费者来说，短期内也会打击在跨境电商平台的购买意愿。

“高客单商品将迎来新一轮增长机遇。”普拉多认为，税收新政将倒逼跨境卖家采取新的市场策略，调整产品定价和定位，力推高价值的、利润空间大的商品，以更好地分摊成本。

普拉多建议，卖家可加入合规缴税方案，以享受提前预申报及快速清关放行的便利。同时还需采取高效的物流和供应链管理，优化库存管理和运输路线，保证进口货物迅速清关，降低运营成本。

据巴西零售与消费协会统计，因价格优惠，且国内产品缺乏，逾九成受访的巴西消费者希望网购更多国际产品，跨境电商中最受欢迎的商品包括服装、数码、配饰和手机配件等。

亚马逊生活家居类跨境电商卖家徐静告诉记者，能感受巴西消费者对跨境电商的青睐，“十元的太阳镜，即使一个月才寄到货也有不少巴西买家下单。”

目前，亚马逊、希音、阿里巴巴速卖通、虾皮等多个跨境电商平台都推出平台多项补贴政策，以应对“小额豁免”政策收紧，稳住卖家生意规模。

“新政能够很有效地保护巴西本土贸易。”巴西华人华侨电商总会会长陈永辉受访说，他表示，近年来巴西传统进出口贸易商有部分转型电商，华商人数和营业额倍增，统计显示，某电商平台上华商卖家2023年至2024年从1700余家增至2500余家，虽只占全网卖家数百分之一，但营业额逾25%，“新政对本地仓无疑是重大利好。”(