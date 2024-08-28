哈通社8月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月28日，星期三

8月28日 是阳历年的第240天（闰年是241天），离一年的结束还有125天。

世界各国/地区节日：

美国梦想日 1963年美国民权运动领袖马丁·路德·金发表名为«我有一个梦想»的演讲。从这以后，8月28日成为美国非正式节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 比什凯克举行突厥语国家元首会议。

1996年 匈牙利举行“哈萨克文学周”活动。

2001年 纳扎尔巴耶夫总统著作《和平中心》举行首发仪式。

2009年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的“阿布扎比”大厦奠基仪式。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统在土耳其首都安卡拉会见马其顿总统格奥尔基·伊万诺夫。

2015年 总统会见对哈萨克斯坦进行正式访问的前塞尔维亚总统托米斯拉夫·尼科利奇。

2018年 哈萨克斯坦邮政发行《为了地球上的生命》纪念邮票。

2021年 哈萨克斯坦网球小将藏哈尔·努尔兰吾勒在布达佩斯举行的欧洲网球协会 (Tennis Europe)14岁以下比赛中夺冠。