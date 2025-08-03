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    07:00, 03 八月份 2025 | GMT +5

    哈通社8月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结8月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    简报
    Фото: Kazinform

    8月3日,星期日

    8月3日是阳历一年中的第215天，离全年的结束还有150（闰年则还有151）。

    世界各国/地区节日：

    立陶宛手工艺人日 每年8月3日为立陶宛手工艺人日。每到这一天，艺术家们会聚集在德鲁斯基宁凯市的中心街道进行庆祝。

    赤道几内亚武装力量日 赤道几内亚，位于非洲中西部，西临大西洋，北邻喀麦隆，东、南与加蓬接壤。由大陆上的木尼河地区和几内亚湾内的比奥科、安诺本、科里斯科等岛屿组成。每年8月2日为赤道几内亚武装力量日。

    委内瑞拉国旗日 委内瑞拉国旗是一面三色旗，源于米兰达三色旗，启用于1811年。由黄、蓝、红三条横条组成。蓝条上有八颗白色五角星，象征组成起兵反抗西班牙殖民者的八个省。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1904年 总长为1668公里的奥伦堡-塔什干高速公路建设项目正式开启。

    2001年 哈萨克斯坦开设土耳其武装力量总部军事科技代表处。

    2010年 旅游和体育部工业和旅游委员会的旅游门户网站visitkazakhstan.kz正式上线。

    2016年 哈萨克斯坦签署《巴黎气候协定》。

    2017年 哈萨克斯坦电竞俱乐部在国际大赛中赢得百万美元奖金。

    标签:
    哈通社简报
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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