8月份哈萨克斯坦最低生活保障标准升至5.57万坚戈

在各地区中，曼格斯套州以68 687坚戈的最低生活保障标准位居榜首，其次是阿拉木图（60 595坚戈）和阿斯塔纳（59 851坚戈）。相对而言，突厥斯坦州（48 067坚戈）、克孜勒奥尔达州（49 566坚戈）和江布尔州（51 453坚戈）则位列榜尾。

按性别划分，男性的最低生活保障标准为65 250坚戈，而女性为51 768坚戈。此外，养老金领取者的最低生活保障标准也从7月的48 389坚戈上升至8月的51 227坚戈。

值得一提的是，哈萨克斯坦计划从2025年开始增加养老金的发放额度。具体而言，2025年，最低基本养老金将达到47 700坚戈，并预计到2027年增至55 145坚戈。

背景资料：最低生活保障标准是指满足个人基本生活需求所需的最低费用，相当于最低“消费篮子”的价值。而消费篮子——指的是以物质和价值形式存在的人类生活所必需的食品、商品和服务的最低集合。消费篮子包括了两个部分：第一部分为用于购买食品商品的支出，即“食品篮子”；第二部分为固定比例的非食品商品和服务支出，即“非食品篮子”。其中，“食品篮子”内涵盖了43种商品，包括肉、鱼、乳制品、植物油和动物油、面包、水果、蔬菜、蛋、糖、茶、香料等。

【编译：达娜】