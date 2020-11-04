9月份哈萨克斯坦银行业贷款余额环比增长1.1%

哈通社/努尔苏丹/11月4日 —— 据央行数据，截至2020年9月底，哈萨克斯坦银行业贷款余额14.345万亿坚戈，环比增长1.1%。其中，法人贷款余额7.303万亿坚戈，增长0.2%；自然人贷款余额7.043万亿坚戈，增长2%。

统计期内，本币贷款余额12.158万亿坚戈，增长1.4%，占总贷款余额84.8%。其中，法人本币贷款余额增长0.6%；自然人本币贷款余额增长2.1%。外汇贷款余额2.187万亿坚戈，下降0.9%。其中，法人外汇贷款余额下降0.8%，自然人外汇贷款余额下降2.5%。

从贷款期限看，长期贷款余额12.353万亿坚戈，增长1.3%；短期贷款余额1.993万亿坚戈，下降0.2%。小型企业贷款余额2.233万亿坚戈，环比增长0.1%，占贷款总余额15.6%。从行业看，贷款占比较高的行业依次为工业（占比14%）、商贸（11.5%）、建筑（4.9%）和交通（3.4%）。

2020年9月，非银行法人本币贷款平均利率为12.1%，上年同期为11.7%；自然人本币贷款平均利率为17.9%，上年同期为18.4%。