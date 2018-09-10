9月10日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月10日 -- 哈通社为各位读者总结9月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月10日,星期一

9月10日是阳历一年中的第253天，离全年的结束还有112（闰年则还有113）。



世界各国/地区节日：

世界预防自杀日 "世界预防自杀日"是由创建于奥地利的国际预防自杀协会和世界卫生组织从2003年开始设立的。世界卫生组织报告数据显示，全球每年大约有100万人死于自杀。为预防自杀和降低自杀率，自2003年开始，世界卫生组织和国际自杀预防协会将每年9月10日确定为"世界预防自杀日"，以帮助公众了解诱发自杀行为的危险因素，增强人们对不良生活事件的应对能力，预防自杀行为。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 哈萨克斯坦举行"俄罗斯文化日"活动。

1996年 哈萨克斯坦共和国高等外交学院成立。

2005年 哈萨克斯坦国家学术图书馆在阿斯塔纳举行开馆仪式。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统同前越南国家主席张晋创出席"越南文化日"活动开幕仪式。

2014年 第11届国际文化艺术节框架下土耳其举行"哈萨克斯坦日"活动。

2017年 伊合组织峰会通过《阿斯塔纳宣言》。

2017年 阿斯塔纳世博会单日访问量突破10万人。

2017年 首届伊合组织科学技术峰会在阿斯塔纳开幕。

【编译：冰山】