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国际空间站轨道高度将在9月11日提升650米
哈通社/努尔苏丹/8月31日 —— 据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯国家航天集团消息，在女演员尤利娅·佩列西利德为拍摄电影《挑战》10月搭乘«联盟MS-19»号飞船抵达之前，国际空间站轨道高度将在9月11日提升650米。
《挑战》将是第一部在国际空间站内实地拍摄的故事片。俄罗斯国家航天集团发布消息说：“为了为‘联盟MS-19’载人飞船发射和‘联盟MS-18’飞船脱离返回创造轨道条件，计划在9月11日对国际空间站轨道高度做出例行调整”。
国际空间站俄罗斯“星辰”舱将在莫斯科时间9月11日21点54分启动并工作27秒，将空间站的平均轨道高度提升650米。
“联盟 2.1a”运载火箭拜科努尔航天发射场“联盟MS-19”载人飞船发射任务计划在10月5日执行。
届时，第66考察组成员俄罗斯宇航员安东·什卡普列罗夫，以及将在国际空间站拍摄第一部故事片《挑战》的女演员尤利娅·佩列西利德和导演克利姆·希片科将前往太空。
预计，诺维茨基、佩列西利德和希片科将于10月17日乘坐“联盟MS-18”号飞船返回地面。
目前第65次远征队成员在国际空间站工作，包括俄罗斯宇航员奥列格•诺维茨基、彼得•杜布罗夫，以及美国宇航员马克•范德黑、沙恩•金布罗、梅根•麦克阿瑟、日本宇航员星出彰彦和法国宇航员佩斯奎。