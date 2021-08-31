哈通社/努尔苏丹/8月31日 —— 据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯国家航天集团消息，在女演员尤利娅·佩列西利德为拍摄电影《挑战》10月搭乘«联盟MS-19»号飞船抵达之前，国际空间站轨道高度将在9月11日提升650米。

《挑战》将是第一部在国际空间站内实地拍摄的故事片。