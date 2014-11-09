土耳其一公司被曝用“9•11”主谋照片打广告

哈通社阿斯塔纳11月8日电，据环球网援引英国《每日电讯报》报道，一家土耳其化妆品公司日前被曝曾以一名前"基地"组织头目的照片为模版，为其洗发产品做广告。

据悉，该"模特"的名字叫哈立德•谢赫•穆罕默德(Khalid Sheikh Mohammed)，他是"9•11"恐怖袭击的主要策划人之一。在这则广告图片中，穆罕穆德穿着一件宽松的白色体恤衫，曝露出他多毛的脖颈和肩膀。在图片上方写着这则广告的标语："因为你的等待，头发不会消失。" 这家化妆品公司的一名代表梅米特•加•伊尔迪兹(Mehmet Can Yildiz)对土耳其《自由报》说："我们看中了照片中他的毛发，我们当初并不知道他是恐怖分子。这张照片在土耳其的网络上很流行，已成为土耳其网络文化的一个符号。照片中的男子体毛浓密，所以我们认为它很适合为我们的产品做广告宣传。" 伊尔迪兹表示，公司是在土耳其社区网站Inci Sozluk上发现这张照片的。"人们给这张照片加了不少文字注释，其中大多数与失眠症有关。"

据报道，这张照片于2003年拍摄于巴基斯坦，并且在此之后很长一段时间里都是该恐怖分子唯一可知的照片。这名恐怖分子目前被关押在美国的关塔那摩的监狱里，并且还仍然是"基地"组织的高级别人物之一。