白宫或将公开9·11调查中涉及沙特的机密内容

奥巴马政府或许很快就会公布"9·11"事件调查报告中的机密章节，这一章节可能会揭露沙特阿拉伯是否与9·11袭击者有关。

这份28页长的机密文件如今正被保存在美国国会大厦地下室的安全屋里，这部分内容是对"9·11袭击事件外国支持的具体来源"所进行的调查。

鲍勃·格雷厄姆（Bob Graham）曾经担任过9·11国会跨党派调查组的联合主席，他和其他多名官员都表示这些文件将怀疑的矛头指向了沙特。

这位前佛罗里达州民主党参议员称，一位政府官员告诉他，情报部门将在接下来的几周内决定是否要公开这部分机密文件。

沙特是美国的传统盟友，不过最近一段时间，这对"铁哥们儿"的关系却出现了裂痕，有担心认为这份文件的曝光有可能使得两国关系雪上加霜。

4月24日，格雷厄姆在接受美国媒体采访时表示："我希望最终的决定能尊重美国人民，将相关内容公开。9·11事件中最重要的问题就是：这19名劫机者是独自行动的，还是背后有势力在支持着他们？"

当年国会联合调查组成员、9·11调查委员会成员蒂姆·罗默（Tim Roemer）曾三次看过这份机密文件，他将这28页的内容描述为是"初步警方报告"。

这位来自印第安纳州的前民主党国会议员称："文件里包含了线索、指控、目击者报告，还有和劫机者有关的证据以及他们见过哪些人。这些都是9·11调查委员会当时被委任调查的内容。"

在制造9·11事件的19名劫机者中，有15人来自沙特。沙特政府称，在袭击事件中，沙特政府受到了"荒谬和病态"的指责，而沙特当局一直致力于打击极端分子，正在加大对极端分子融资渠道的打击力度。

同时，沙特政府还一直表示欢迎解密这28页文件，称这将"让我们有理有据的对相关指控做出回应"。

当年对9·11事件的调查报告一共有838页长，这28页的内容依照时任总统小布什的要求没有对外公布。小布什当时称，公开相关内容可能会泄漏情报来源和取证方法。

除此之外，外界认为保护美国和沙特的外交关系也是保留这部分文件的主要原因。

白宫副国家安全顾问本•罗兹(Ben Rhodes）表示，奥巴马总统已经要求美国国家情报总监詹姆斯·克拉珀对这份文件进行审查，以确定是否能够对外公开。

上周，当奥巴马访问沙特与沙特国王萨勒曼会面时，罗兹称："在文件审查完毕之后，我们期待能有一定程度的解密，可以为大家提供更多信息。"白宫方面称奥巴马与沙特当局会面时并没有提到这28页文件。

不管是国会的调查还是后来的9·11调查委员会都没有发现有任何证据表明，沙特政府或沙特高级官员有意支持当年那场导致近3000人死亡的袭击事件。

但是格雷厄姆、受害者家属和一些议员认为，有理由展开进一步调查，以搞清楚沙特是否牵涉其中。

9·11调查委员会成员罗默说，沙特外交官苏麦瑞（Fahad al Thumairy)在9·11事件中扮演的角色仍存在不少疑问。苏麦瑞是当时沙特驻洛杉矶领事馆的一名官员，他被指控曾为两名劫机者安排住处和交通。

后来美国国务院指控苏麦瑞可能参与恐怖活动，并在2003年5月拒绝他入境。

同时，罗默说他还想知道更多有关巴尤米（Omar al Bayoumi）的消息。此人表面的身份是沙特航空公司位于洛杉矶的承包商，但他被怀疑是一名沙特间谍，也被指控帮助过劫机者。

罗默称："我们没有发现沙特政府高层牵涉到9·11袭击中。"他同时表示："但我们并不是在宣布沙特无罪......沙特是基地组织资金来源的沃土。"

推动此次文件解密的网站28pages.org还在2015年7月指向了另一份被解密的文件。

这份47页的文件中列出了几页纸长的可疑人士名单，基地组织的炸弹专家阿尔沙比 （Ghassan al Sharbi）就被列在了嫌疑人名单中。

9·11事件发生之前，阿尔沙比曾在凤凰城地区参加飞行训练，他后来于2002年在巴基斯坦被抓获。

解密文件称，阿尔沙比被抓获后，FBI在附近发现了一些被烧毁的文件。其中一份文件是阿尔沙比的飞行员执照，执照就装在沙特驻华盛顿大使馆用的信封里。

但是并不清楚这份执照是使馆寄出来的，还仅仅是用了使馆的信封。

2015年6月，美国中情局的监察长报告称，没有确切信息证实沙特政府在9·11之前参与或者资助了恐怖分子的活动。

不过报告也指出，在中情局的近东部门和反恐中心中，有人推测"沙特政府内部持不同政见的人士可能帮助了基地组织"。这一章节的其他内容被命名为"和沙特阿拉伯有关的问题"，但这些内容都被屏蔽了。

此前有一条法案被提交到了美国参议院，目的就是要求总统公开9·11报告中剩下的28页内容。国会中有近30名民主党和共和党议员都对这个法案表示支持。

有议员写信给奥巴马称，公开相关调查报告不会危害国家安全，而且能为受害者家属提供一个结果。

众议院情报委员会的议员席夫（Adam Schiff）已经看过了这28页文件。他称，希望这些文件能被公开以消除目前流传的各种猜测，而公布这些内容并不会消除大家对相关问题的讨论。

他说："情况通常如此，和不确定性相比，事实带来的危害往往更小。"



（来源：界面）