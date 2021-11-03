今年9月哈萨克斯坦电影票价同比上涨13%

哈通社/努尔苏丹/11月3日—据Еnergyprom网站报道，今年9月，哈萨克斯坦电影票价格同比上涨13%，平均票价达1600坚戈。

其中，奇姆肯特市的电影票价最高，达2600坚戈；而塞梅市票价最低，为1100坚戈。

此外，票价涨幅最大的地区为阿克托别州，同比上涨30.6%，其次为克孜勒奥尔达州（同比上涨28.2%）和阿特劳州（同比上涨20.4%）。

而阿克莫拉州、阿拉木图州、曼格斯套州和突厥斯坦州的电影票价涨幅基本无变化。

据Ticketon.kz统计，10月21-24日期间，动画电影《天赐灵机》成为全国票房最高的电影（达3960万坚戈），这距离影片上映仅一周。排名票房榜第二的影片是《007：无暇赴死》，票房收入达2940万坚戈，《亚当斯一家2》排名榜单第三位，票房收入为2840万坚戈。

值得一提的是，今年上半年，电影、录像和电视节目等服务收入达212亿坚戈，同比增长19.6%，实际增长14%。

其中三分之二的份额来自阿拉木图市，达145亿坚戈，其次为努尔苏丹（48亿坚戈）和奇姆肯特（6.359亿坚戈）。

【编译：达娜】