9月15日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月15日 -- 哈通社为各位读者总结9月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月15日,星期六

9月15日是阳历一年中的第258天，离全年的结束还有107（闰年则还有108）。



世界各国/地区节日：

国际民主日 每年的9月15日为国际民主日，从2008年起，国际社会在每年的9月15日举办国际民主日活动，通过庆祝和纪念这一国际日来提高公众对民主的认识。国际民主日于2007年11月8日由第62届联合国大会通过并确立。

危地马拉独立日 危地马拉共位于中美洲，西濒太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，东北邻伯利兹，东南邻洪都拉斯和萨尔瓦多。 9月15日是危地马拉国庆日。1821年9月15日摆脱了西班牙殖民统治，宣布独立。

洪都拉斯独立日 洪都拉斯共和国，通称洪都拉斯，中美洲共和制国家，西邻危地马拉，西南接萨尔瓦多，东南毗尼加拉瓜，东、北方滨加勒比海，南临太平洋的洪塞加湾。大陆以外的加勒比海上还有天鹅群岛、海湾群岛等领土。9月15日为洪都拉斯独立日，以纪念1821年9月15日摆脱了西班牙殖民统治，宣布独立。

哥斯达黎加独立日 每年9月15日为哥斯达黎加独立日。

阿塞拜疆教育日 每年9月15日为阿塞拜疆教育日。根据总统令，于2004年8月21日设定。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2001年 纳扎尔巴耶夫总统访问美国驻哈萨克斯坦大使馆并就911事件致慰问。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统出席在伊斯坦布尔市举行的第十届突厥语国家元首峰会。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统对乌克兰进行正式访问。

2011年 第8次哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作会议在阿斯塔纳举行。

2015年 第三届哈-俄青年经济论坛在俄罗斯索契举行。

2016年 哈萨克斯坦导演、制片人努尔塔斯·阿达姆拜的电影《塔拉兹》在洛杉矶举行的Genre Celebration Film Festival电影节荣获"最佳影片"和"最佳拍摄作品"奖。

【翻译：冰山】