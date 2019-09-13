中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:27, 13 9月 2019 | GMT +6

    “中亚达人秀”将于9月15日在哈巴尔电视台正式播出

    None
    None
    哈通社/努尔-苏丹/9月13日 —— «中亚达人秀（Central Asia's Got Talent）»节目将于9月15日在哈巴尔电视台正式播出。

    据了解，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的艺术家们将同台竞技，角逐总奖金达1000万坚戈的年度总冠军。

    哈巴尔电视台节目组主任阿依库木斯·塞克森巴耶娃表示，相信该真人秀节目将吸引更多的电视观众，并为中亚国家«达人»创造证明自己的平台。

    据悉，目前，«中亚达人秀»节目在4个国家完成了海选和初赛。接下来，节目半决赛和总决赛将在电视直播上播出。节目将于9月15日在哈萨克斯坦（哈巴尔电视台）、乌兹别克斯坦（Zo'r TV）、吉尔吉斯斯坦（吉尔吉斯广电/ KTRK）和塔吉克斯坦（ТВС电台）同时播出。

    该真人秀节目评委由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦著名文艺明星担任。

    达人秀（Got Talent）是西蒙·考威尔的Syco TV公司的创意，节目最早在英国试验播出，后逐渐发展至39个国家。目前，达人秀的专营权是世界上增长速度最快的特许经营权之一。

    【编译：小穆】

    标签:
    文化 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!