多哈协议未果原油期货下跌 道指9个月来首次突破18000点

原油期货周一下跌，因主要产油国之前未能达成限产协议。

以下为隔夜全球市场概览：

--外汇市场

几个大宗商品出口国的货币周一走高，尽管主要产油国未能在周末达成冻结产量的协议。分析师称，外界乐观地预计若油价再次大幅下跌，主要产油国可能会达成协议，这令与大宗商品相关的货币因此受益。纽约汇市尾盘，美元兑加元下跌0.2%，至1.28加元，早些时候一度上涨1.3%。澳元兑美元上涨0.3%，至0.7745美元。

--股票市场

美国股市周一收盘上涨，道琼斯指数自去年7月以来首次收在18000点上方。道琼斯指数上涨107点，至18004点，涨幅0.6%，自去年7月20日以来首次收在18000点上方。标普500指数上涨0.7%，纳斯达克综合指数上涨0.4%。道指自2月中以来累计上涨近15%，因投资者年初时对美国经济的担忧减退、油价反弹，且美联储暗示对加息将保持谨慎。

--美国国债

美国国债周一回落，逆转了盘中稍早由油价下跌引发的涨幅，债市投资者获利了结。交易员说，新的公司债发售也打压了国债价格，表明公司债在全球融资市场的重要作用。尾盘交易中，基准10年期国债收益率报1.773%，上周五为1.753%。

--商品市场

原油期货周一下跌，因主要产油国之前未能达成限产协议，不过由于对科威特石油工人罢工感到担心，市场收复大部分失地。纽约商交所五月交割的轻质低硫原油期货结算价下跌58美分，至每桶39.78美元，跌幅1.4%，前夜交易中最低一度跌至37.61美元。欧洲ICE期货交易所的布伦特原油期货下跌19美分，至每桶42.91美元，跌幅0.4%，盘中一度跌至每桶40.10美元。

黄金期货周一微幅走高，受到围绕油价的不确定性以及美元走软的推动。纽约商交所Comex分部六月交割的黄金期货回吐早盘大部分涨幅，收盘上涨40美分，至1,235美元/盎司，盘中一度触及1,243.30美元/盎司高位。LME铜期货上周一收盘小幅上涨，因市场参与者将焦点转向中国正面的经济数据。下午混盘交易时段结束时，LME三个月期铜期货上涨0.4%，至每吨4,827美元，早些时候一度触及四个交易日低点的每吨4,758美元。

--欧洲股市

欧洲股市周一收盘上涨，抹去盘中稍早的跌幅，交易员未理会主要产油国未能就冻结产量达成一致的影响。欧洲斯托克600指数收盘涨0.4%，至344.20点，盘中稍早一度跌至338.12点。英国富时100指数涨0.2%，至6,353.52点，法国CAC 40指数涨0.3%，收盘报4,506.84点。德国DAX 30指数收盘涨0.7%，至10,120.31点。

来源：道琼斯