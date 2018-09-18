9月18日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月18日 -- 哈通社为各位读者总结9月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月18日,星期二

9月18日是阳历一年中的第261天，离全年的结束还有104（闰年则还有105）。

世界各国/地区节日：

国际电子图书日 该日由美国电子书，有声读物，音乐和视频游戏的数字分销商OverDrive公司倡议下设立。该公司为出版商，图书馆，学校和零售商提供安全管理，数字版权管理和下载履行服务。 OverDrive的目录包括来自5,000多家出版商的200多万个数字图书。该公司的全球网络包括27,000多所图书馆和学校。

世界水监测日 世界水监测日是水环境联盟及国际水协会发起的一个项目，是一个全球教育外展计划，其宗旨是让市民对当地水体进行基本的监察，以建立公众对保护水资源的关注及参与。每年的9月18日为世界水监测日。

智利独立日 智利共和国是位于南美洲的一个国家，西和南濒太平洋，北靠秘鲁，东邻玻利维亚和阿根廷。1810年9月18日智利独立战争，圣地亚哥的土生白人推翻了殖民政权，成立独立政府。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 纳扎尔巴耶夫总统签署关于建立"哈萨克斯坦"国家广播公司的总统令。

1998年 哈萨克斯坦公务员事务局和国家公共行政学院成立。

2012年 哈萨克斯坦央行与伊斯兰开发银行、国际货币基金组织在阿拉木图市举行伊斯兰金融问题国际会议。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统将自己的冬不拉乐器赠予阿拉木图市传统乐器中心。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统出席"阿拉木图竞技场"体育馆揭幕仪式。

【编译：冰山】