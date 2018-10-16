国内汽车制造厂商前9个月生产2.1万辆车

哈通社/阿斯塔纳/10月16日 -- 哈萨克斯坦汽车工业联盟近日公布2018年前9个月国内各大汽车厂商业绩情况。

据统计，2018年1-9月，哈萨克斯坦轻型汽车生产量较去年同期增长83.4%。

消息称，国内汽车产量9月出现增长趋势，共生产3244辆汽车。

据哈萨克斯坦汽车工业联盟透露，2018年前9个月，哈萨克斯坦共组装生产22709辆汽车，同比增长71%（2017年同期为13312辆）。其中，主要增幅体现在轻型车上。

"哈萨克斯坦今年共生产21137辆轻型车（同比增长83%）、802辆重型车（同比减少17%）、388辆拖车和半拖车（同比增长+131%）、231辆公交车（同比减少48%）以及151辆专用车。萨尔阿尔卡汽车制造厂产量增幅为109%，报告期内共生产7941辆汽车。亚洲汽车制造厂生产13365辆汽车，增幅为64%。此外，卡玛兹工程公司生产440辆重型卡车、SemAZ公司生产206辆重型卡车、Hyundai Trans Auto公司生产188辆、Daewoo Bus生产106辆公交车。" 哈萨克斯坦汽车工业联盟公布消息称。

【编译：冰山】