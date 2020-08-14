已有9种新冠疫苗在进行第2或第3期试验

哈通社/日内瓦/8月14日 -- 世卫组织总干事谭德赛13日在视频会议上表示，估计世界将需要至少花费1000亿美元用于新冠疫苗在内的新工具的开发。不过他同时指出，这笔投资远小于为下一波疫情的后果再花费10万亿美元的费用。

世界卫生组织总干事谭德塞13日在日内瓦举行的在线记者会上，总结了«获取2019冠状病毒病工具加速计划»自今年4月启动以来所取得的进展和面临的挑战。

他强调，在疫苗研发上加大公共投资可以避免可能的第二波疫情带来进一步的严重经济后果。

国际货币基金组织估计，新冠大流行使全球经济每月损失3750亿美元，并预测两年中全球经济累计损失将超过12万亿美元。世界已经花费了数万亿美元来应对新冠大流行的短期后果，仅二十国集团国家就动员了超过10万亿美元的财政刺激措施，以治疗和减轻新冠大流行的后果。

谭德塞指出，与各经济体进一步收缩并需要持续的财政刺激方案相比，为加速计划筹集资金的成本很小。他说：«在为下一波疫情的后果再花费10万亿美元之前，估计世界将需要至少花费1000亿美元用于新工具的研发，尤其是用于正在研发的新疫苗之上。»

据其介绍，目前已有9种候选疫苗在进行第2或第3期试验；这是目前世界上最广泛的候选疫苗组合，并且还在不断扩展。同时，占全球人口近70％的国家已经签署或表示有兴趣加入«2019冠状病毒疫苗全球获取机制»。

在治疗方面，6月份宣布了针对新冠重症的首个行之有效的治疗药物«地塞米松»，这一疗法得到了加速计划的支持，目前正在扩大规模。

在诊断方面，目前正在评估50多种测试剂，围绕多种«快速抗原检测测试»方法的新证据已经产生，这可能会带来突破性进展。

谭德塞指出，加速计划是确保公平、公正地分配应对2019冠状病毒病工具的唯一全球框架，但这一计划必须获得资助才能成功。

值得一提的是，哈萨克斯坦根据从本国患者体内提取的新冠病毒毒株研发的一款疫苗已经进入第一阶段临床测试，第二款疫苗也通过了世卫组织的临床试验注册。

【编译：木合塔尔·木拉提】



