9月25日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月25日 -- 哈通社为各位读者总结9月25日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月25日,星期二

9月25日是阳历一年中的第268天，离全年的结束还有97（闰年则还有98）。



世界各国/地区节日：

瑙鲁青年日 瑙鲁共和国是位于南太平洋密克罗尼西亚群岛的一个岛国。距离瑙鲁最近的国家是位于巴纳巴岛的基里巴斯，在瑙鲁以东约300千米。瑙鲁的国土面积为21.3平方千米，是世界上最小的岛国，也是世界上第三小的国家，仅大于梵蒂冈及摩纳哥。每年9月25日是瑙鲁青年日。

法国哈基致敬日 该日于2001年设立。哈基"（HARKI）是指北非阿尔及利亚民族解放战争中参加法军，站在法国一边作战的法国穆斯林。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1937年 阿拉木图市动物园正式开幕。

2005年 哈萨克斯坦隶属总统战略研究所同俄罗斯、东欧、中亚以及中国社会科学院签署合作协议。

2007年黑利伯瑞国际学校在阿拉木图市开设分校。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳会见前来参加欧亚经济委员会最高理事会会议的关税同盟国家领导人。

2016年 哈伊两国投资发展圆桌会议在德黑兰举行。

【编译：冰山】