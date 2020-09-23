哈俄首都直航航线将于9月26日恢复运行

哈通社/努尔苏丹/9月23日 – 哈萨克斯坦首都努尔苏丹至俄罗斯首都莫斯科的航班将于9月26日复航，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）将执飞这一航线。

据阿斯纳塔航空公司消息，从9月26日开始，努尔苏丹至莫斯科（多莫杰多沃国际机场）的航班将恢复运行，该航线的执飞班机将为该公司的Boeing 767客机。

复航后的首个班机将于本周六起飞，而之后的班机将被安排在每周三。

航班只对哈萨克斯坦和俄罗斯公民开放，持有哈萨克斯坦长期居留许可证件的人士也可搭乘。

根据要求，在飞往俄罗斯时，哈萨克斯坦乘客需在登机前72小时需接受PCR检测。

而自俄罗斯入境哈萨克斯坦的乘客，需在入境后48小时内完成PCR检测。若持有可证明冠状病毒阴性的检测报告（有效期入境前5天以内），则无需重复接受检测。

目前暂时不允许过境俄罗斯首都转机飞往第三国。

飞机票可在阿斯塔纳航空公司官网购买。

值得一提的是，截至9月21日，哈萨克斯坦与白俄罗斯、德国、埃及（包机）、吉尔吉斯斯坦、荷兰、阿联酋、俄罗斯、土耳其、乌兹别克斯坦、韩国恢复了直航航线。

与乌克兰之间每周有两个航班，不过目前乌克兰尚未恢复允许哈萨克斯坦公民入境。

【编译：木合塔尔·木拉提】