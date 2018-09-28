9月28日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 -- 哈通社为各位读者总结9月28日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

9月28日,星期五

9月28日是阳历一年中的第271天，离全年的结束还有94（闰年则还有95）。



世界各国/地区节日：

核工业领域工作者日 每年9月27日为哈萨克斯坦核工业工作者日。该节日根据2001年12月13日的《关于哈萨克斯坦共和国节日法》第四条规定设立。

世界狂犬病日 每年的9月28日是联合国指定的"世界狂犬病日"。2007年，由非盈利组织"全球控制狂犬病联盟"设立，得到联合国、世界卫生组织、美国疾病防控中心等机构的支持。日期选在9月28日，是为了纪念是第一个发明狂犬病疫苗的路易·巴斯德（逝于1895年9月28日）。

孔子诞辰日 孔子诞辰日是指中国古代儒家代表人物孔子诞辰的日子，现在设定为9月28日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 阿拉木图市为阿拉什党领袖人物、作家阿里汗•博凯汗竖立纪念碑。

1999年 哈萨克斯坦国家青年政策方案获得批准。

1999年 阿克套市为阿拉什领袖人物穆斯塔法•朔海竖立纪念碑。

2000年 阿拉木图市举行题为"阿尔法拉比遗产和世界文明"国际会议。

2005年 阿斯塔纳举行第三届世界哈萨克人大会。

2005年 瑞士苏黎世市举行哈萨克斯坦-瑞士协会开幕仪式。

2006年 纳扎尔巴耶夫总统出席在哈萨克斯坦驻美国大使馆前举行的"哈萨克斯坦独立"纪念碑揭幕仪式。

2007年 江布尔州开设东干文化中心。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统在纽约会见第8任联合国秘书长潘基文。

2016年 阿拉木图市举行著名导演阿罕·萨塔耶夫的电影《通往母亲的路》首映仪式。

【编译：冰山】