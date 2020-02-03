一年内哈萨克斯坦食品价格上涨9.2%

哈通社/努尔苏丹/2月3日--据国家经济部统计委员会消息，一年内，哈萨克斯坦食品价格上涨9.2%。

消息称，2019年1月至2020年1月，哈萨克斯坦的食品价格上涨9.2%。报告期内，面包、谷类、肉类、鱼类、海鲜、乳制品、鸡蛋、植物油、糖果制品、水果和蔬菜、酒精饮料和非酒精饮料等食品价格有所上涨，白糖价格则有所降低。

就谷类产品而言，2020年1月，我国荞麦平均价格为319坚戈/公斤（去年同期为246坚戈）。此外，燕麦和小米的价格分别是351坚戈/公斤（去年同期为327坚戈）和378坚戈/公斤（去年同期317坚戈）。

据悉，2020年1月份，白糖的价格为188坚戈/公斤，去年同期白糖的市场价为240坚戈/公斤。

2020年1月，肉类平均价格如下：牛肉-1815坚戈/公斤（2019年同期1560坚戈）、羊肉-1719坚戈/公斤（2019年同期1464坚戈）、马肉-2039坚戈/公斤（2019年同期1766坚戈）、猪肉-1467坚戈/公斤（2019年同期1320坚戈）、香肠-2172坚戈/公斤（2019年同期2030坚戈）、鸡腿-833坚戈/公斤（2019年同期750坚戈）。

【编译：阿依波塔】