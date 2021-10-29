截至9月底哈萨克斯坦银行业贷款余额环比增长3.1%

哈通社/努尔苏丹/9月29日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2021年9月底，哈银行业贷款余额16.9640万亿坚戈，环比增长3.1%。其中，法人贷款余额7.3705万亿坚戈，增长2.1%；自然人贷款余额9.5935万亿坚戈，增长3.9%。

统计期内，本币贷款余额15.0295万亿坚戈，增长3.2%。其中，法人本币贷款余额增长2.0%；自然人本币贷款余额增长3.9%。外汇贷款余额1.9344万亿坚戈，增长2.0%。其中，法人外汇贷款余额下降2.2%，自然人外汇贷款余额下降11%。

从贷款期限看，长期贷款余额14.6239万亿坚戈，增长3.2%；短期贷款余额2.3400万亿坚戈，增长2.2%。小型企业贷款余额3.1971万亿坚戈，增长10.5%。从行业看，贷款占比较高的行业依次为工业（占比32.0%）、商贸（21.3%）、建筑（7.5%）和交通（5.4%）。

2021年9月，非银行法人本币贷款平均利率为11.8%，上年同期为12.1%；自然人本币贷款平均利率为17.5%，上年同期为17.3%。