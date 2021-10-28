9月份哈萨克斯坦居民存款余额环比增长3.3%

哈通社/努尔苏丹/10月28日--据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2021年9月底，哈居民存款余额25.866万亿坚戈，环比增长3.3%。其中，法人居民存款余额13.4935万亿坚戈，增长5.82%；自然人居民存款余额12.3725万亿坚戈，增长0.7%。

统计期内，居民本币存款余额16.4963万亿坚戈，环比增长3.3%；外汇存款余额9.3697万亿坚戈，环比增长3.3%。存款美元化率由2020年底的37.3%降至36.2%。其中，法人本币存款余额8.3626万亿坚戈，增长5.4%；外汇存款余额5.131万亿坚戈，增长6.4%，在法人存款余额中占比38%。自然人本币存款余额8.1337万亿坚戈，增长1.2%；外汇存款余额4.2388万亿坚戈，减少0.1%，在自然人存款余额中占比34.3%。

统计期内，哈居民定期存款余额17.7662万亿坚戈，环比增长3.3%。其中，本币定期存款余额11.4883万亿坚戈，外汇定期存款余额6.2779万亿坚戈。

2021年9月，非银行法人本币存款平均利率为7.4%，上年同期为7.2%；自然人本币存款平均利率为8.3%，上年同期为9.8%。