微软或将在9月30日推出Windows 9预览版

哈通社阿斯塔纳8月22日电，据外媒报道，数位知情人士透露，微软正计划于9月30日举行一场特别产品发布会，而该发布会的主题很可能与该公司下一代操作系统Windows 9有关。

微软下一代Windows的内部开发代号为"Threshold"，该操作系统目前仍在开发中。微软或于下月的发布会上正式向公众公开该产品的详细情况。不过"9月30日"尚只是一个暂定的日期，最终发布会的召开亦可能是在这一天之后。

早前科技媒体ZDNet也曾报道，微软有可能于9月底或10月初发布Windows 9操作系统的预览版。

第一版的Windows 9预览版预计将主要面向开发人士。该操作系统会新增一个迷你的开始菜单，而同时Windows 8中的右侧栏菜单将会被取消。Windows 9针对当前Windows 8的操作界面进行了多处优化，并且微软在该系统的开发过程中还植入了Cortana语音助手的早期版本。但目前尚不清楚，Cortana功能在Windows 9的开发者预览版中是否会开启。

虽然"Threshold"的最终命名很有可能是Windows 9，但在下个月的发布会上，微软似乎不太可能会正式宣布这一命名。该公司会强调新系统的多项新功能，预览版将会主要面向开发人士和发烧友玩家。微软也正在为Windows RT和Windows Phone两个系统的合并版进行紧张开发，预计公司在下月的发布会上也会用一定的时间来介绍有关进度。