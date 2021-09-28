日本将于9月30日结束国家紧急状态

哈通社/努尔苏丹/9月28日-- 据共同社消息，日本政府28日下午就向19个都道府县发布的新冠紧急事态宣言和在8个县适用的防止蔓延等重点措施决定，30日到期后全面解除。这是基于新增感染人数趋于减少和医疗告急程度改善而作出的判断。经济再生担当相西村康稔出席上午的专家等基本应对方针小组会，咨询了解除方针。西村就活动人数限制表示，«以1个月为过渡期，定为容纳人数50%以内或最多1万人。»这将比目前的5000人上限有所放宽。

上次全国无任何地区处于宣言或重点措施之下的情况是在4月4日，距今约半年。

西村就宣言解除后缩短营业时间的要求表示，大致标准是获得地方政府等防疫措施认证的餐饮店营业到晚9点，除此之外为晚8点。他称«可以提供酒类，但由都道府县知事妥善判断»。

西村表示，餐饮店缩短营业时间的要求将分阶段放宽，有意向响应要求的餐饮店支付合作金。在新冠基本应对方针草案中，宣言和重点措施解除后要求餐饮店缩短营业时间的期间为«大致最多1个月»。

西村强调称，为防备冬季疫情再度扩大，将致力于维持和加强医疗提供体制。他表示，«假设出现再度扩大的倾向，包括适用防止蔓延等重点措施在内，将灵活采取必要措施。»

国内报告的新增感染人数在8月20日达到25867人顶峰后下降，9月27日为1147人。超过2000人的重症患者数也持续减少，27日为1106人。