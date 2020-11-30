参与第9届阿斯塔纳枢纽加速器项目的初创企业已吸引4200万坚戈投资

哈通社/努尔苏丹/11月30日--中亚最大的科技园阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）举行了第9届加速器项目的总结报告活动。

9个入围团队向大型企业和风险投资基金代表，以及哈萨克斯坦和外国投资者展示了他们的项目，其中包括业务流程自动化、市场和在线教育领域的项目。

根据为期三个月的加速器项目的结果，“Accessible Kazakhstan”、“SOQ.KZ”和“Smart Closet”等初创公司共吸引了4200万坚戈的投资。此外，这些初创公司还将其产品的销售额增加了1900万坚戈，并创造了78个新的工作岗位。这是阿斯塔纳枢纽的第三个演示日（Demo Day ），活动以在线形式举行。

在演示日期间，参加了加速器项目的参与者讲述了他们在为期三个月的工作和培训中取得的成就。参与者的主要任务是吸引潜在投资者对其开发的项目进行投资。

共有30个项目通过了加速器项目。这些初创公司分别来自阿拉木图、阿克托别、卡拉干达、扎瑙津、托木斯克（俄罗斯）、温尼伯（加拿大）和杜尚别（塔吉克斯坦）。

【编译：阿拉依】



