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    18:50, 10 10月 2019 | GMT +6

    美国一9岁男童因纵火烧死5人 面临5项一级谋杀罪

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    哈通社/努尔-苏丹/10月10日 —— 据中新网消息，美国伊利诺伊州中部一名9岁男童因涉嫌纵火，导致3名儿童及2名成人被烧死，面临5项一级谋杀罪名。

    报道称，当地时间4月6日，涉事男童在古德菲尔德村附近的汀伯林移动房屋公园纵火，导致3名2岁以下幼童、一名34岁男子及一名69岁女性死亡。

    伍德福德郡检察官格雷格·明格未透露嫌犯其他细节，包括嫌犯与受害者的可能关系。

    据当地媒体报道称，这名男童还被控以两项纵火罪和一项严重纵火罪。

    据美联社、今日美国和东北大学的大规模凶杀案数据库资料显示，2006年以来犯案的嫌犯中，没有像本案嫌犯如此年幼。

    据称，该数据库追踪了自2006年以来美国发生的、有4人或4人以上在短时间内(24小时内)被杀(不包括罪犯)的案件。该统计不考虑凶器、地点、受害者与罪犯的关系或动机。

    明格表示，在决定起诉被告前，他查询大量有关火灾的报道。伍德福德郡验尸官蒂姆·鲁斯特曼说，这场大火属于纵火案。

    明格说：“这是一个沉重的决定。这是一场悲剧，但最终，我们仍指控了一名相当年幼的孩童犯下有史以来最严重的罪行。但我认为，为了结案，现在必须这么做。”

    明格表示，若被告被定罪，可能被判处缓刑至少五年，但期限不会过21岁。被告也可能接受治疗和咨询。明格说，不会向被告发出逮捕令。法院将替被告安排辩护律师，并接受普通审判。

    据报道，根据伊利诺伊州法律，不得拘留10岁以下的嫌犯。未成年人不会接受公开陪审团审判，也无权获得陪审团的审判权，除非未成年人是成年人。

    针对10岁以下儿童提起谋杀罪的案件很少见，但并非前所未有。9月，密歇根州的一名法官驳回了对一名9岁的男子的谋杀指控，该名男子被指控在其斯特吉斯附近的家中枪杀了他的母亲。

    圣约瑟夫县家庭法官戴维·汤姆林森裁定，根据密歇根州法律，该男孩被假定为无能力接受审判，因为他还不到10岁。法官说：“这起案件比我处理过的任何案件都令我感到困扰。”

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