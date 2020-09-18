哈萨克斯坦现有国家公务员9.7万人

哈通社/努尔苏丹/9月18日 – 在执行关于精简公务员数量的计划中，哈萨克斯坦将重视对属于残疾人等社会弱势群体的国家公务人员的权益保障问题。

哈萨克斯坦国家公务员事务署署长阿娜尔·加依勒汗诺娃18日对国家公务员数量精简计划进行了介绍。

据其表示，哈萨克斯坦国家公务员数量近几年来一直呈逐年减少的趋势。

2018年哈萨克斯坦国家公务员的总数为9.87万人，而2019年减少至9.74万人，今年截至目前全国公务员人数为9.7万。

哈国公务员数量占经济活跃人口（约920万）的比重为1.1%。

根据托卡耶夫总统在今年国情咨文中布置的任务要求，哈国将在确保相关公共服务和政府工作不受影响的前提下，进一步推进公务员精简计划。

加依勒汗诺娃表示，正在对具体的方案进行讨论。«计划首批对长期空缺的公务员编制进行优化，这个范围内大约有8000多个职位。此外，每年会有约1000多人因退休离职。»她说。

据其介绍，还将有大约6000名公务员转入私营机构工作。

«通过这些方式，我们将确保保留住重要的服务性公务员岗位。其次，对于那些属于社会弱势群体的公务人员，在精简计划执行期间，其权益也将得到保障。»她说。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫在2020年国情咨文中要求，从今年起开始落实公务员精简计划，在年内对10%的国家机构和准公共部门公务人员数量进行精简，明年再精简15%，最终实现25%的精简目标。通过人员精简节省的资金将用于提高公务员薪酬标准。

【编译：木合塔尔·木拉提】