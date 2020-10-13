今年9月哈萨克斯坦通货膨胀率维持7%的目标值

哈通社/努尔苏丹/10月13日--2020年9月份，哈萨克斯坦的通货膨胀率维持了7%的目标值。

哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫在13日召开的政府例行工作会议上表示，今年9月份的通货膨胀率维持了7%的目标值。8月份，食品价格的年度增长率从10.9％降至10.8％。 肉、奶制品和鸡蛋的价格增长放缓，非食品价格的年增长率保持了5.5％。 付费服务项目方面，电力和教育相关费用于8月份上涨3.4%，9月份上涨3.6%，加速了有偿服务价格的年度增长。

部长指出，今年9月进行的家庭通货膨胀预期调查显示，对发展前景的短期和长期评估是积极的。

据其介绍，与今年7月和8月相比，9月份的家庭当前和未来的财务状况评估有所改善。 9月份的通货膨胀预期明显下降。

受访者指出，与8月相比，只有少数食品价格上涨，物价上涨主要以非食品商品和服务价格上涨为主。 由于中期通胀率逐渐放缓，央行于9月7日宣布的的基准利率维持9%不变，浮动区间为+/-1.5%。基准利率的实际水平抑制了通货膨胀的增长，并刺激了经济活动的复苏。

【编译：阿依波塔】