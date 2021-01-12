去年全国9.8万公路公路得到维护和新建

哈通社/努尔苏丹/1月12日 – 哈萨克斯坦道路建设领域在2020年成绩显著，累计完成了9.8万公里道路的建设、翻修和维护工作。

根据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，去年，全国有4000公里主要路段进行了建设和翻新工作，这些路段包括：卡拉干达-巴尔喀什-不二勒巴依塔勒-库尔特、阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕、塔勒德库尔干-乌斯卡曼、卡勒巴套-玛伊卡普恰盖、阔科舍套-彼得罗巴甫尔-库尔干、乌兹纳哈什-沃塔尔、梅列克-布尔勒巴依塔勒、库斯塔奈-杰尼索夫卡以及乌什阿拉勒-多斯特克。

报告期内，对1800公里道路进行了维护，其中复杂维护工程路段433公里，中等程度维护路段1385公里。

当年年底，有2600公里道路的状态得到了良好改善，完成1100公里国家级公路的维护工作。

4000公里州级公里和县级公路得到维护，2700公里路段工程完工。

此外，在2020年有5800公里公路被纳入收费路段，所收费用将用于道路养护。为此在部分地区进行了公众听证会。

总结显示，超过58%的公路达到了高质量公路的标准要求。去年的相关工程建设共提供了20万工作岗位。

【编译：木合塔尔·木拉提】