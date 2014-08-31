苹果邀请媒体参加9月9日特别活动 新版iPhone料将亮相

哈通社阿斯塔纳电，据路透社消息， 美国消费电子公司--苹果9月9日于总部所在地加州库比蒂诺举办的"特别活动"，届时料推出新款iPhone。

苹果的邀请函一如既往走神秘路线："希望能透露更多"邀请函是简单的黑白背景，印着大大的公司LOGO。

有关新产品上市时间已有诸多报导。苹果预计会推出4.7英寸和5.5英寸的大屏iPhone，部分或因看到对手三星电子的大屏设备获得成功。技术网站Re/code也报导，苹果可能推出外界盼望已久的智能手表。

苹果多数重要产品都是在9月活动上亮相。iPhone占公司业务半壁江山，在平板电脑销售下滑之际更受重视。 自2010年推出iPad后，这家界定智能手机行业的公司再无新品上市。执行长库克(Tim Cook)承诺2014年将推出新产品。软件主管Eddy Cue曾说过，苹果的产品线是他数十年来所见最好的。 不过公司能否再拿出具划时代意义的产品仍无法得知。 外界的猜测多围绕更抗刮的"蓝宝石"屏幕玻璃，一些供应商曾对路透透露过屏幕生产出现问题，令人怀疑能否及时供货。 除硬件外，新一代苹果产品将搭载一些新软件，例如帮助管理家中联网设备的HomeKit，以及健康管理软件HealthKit。 苹果股价过去几个月上涨，周四则收高0.12%，报102.25美元。