9月份哈萨克斯坦CPI环比上涨0.4%

哈通社/努尔苏丹/10月4日 -- 据哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2021年9月，哈居民消费价格指数（CPI）同比上涨8.9%（较上月增长0.2个百分点），环比上涨0.4%，年初以来上涨6.2%。

其中，食品价格环比上涨0.1%，年初以来上涨7.5%；非食品价格环比上涨0.6%，年初以来上涨5.7%；有偿服务价格环比上涨0.7%，年初以来上涨5.1%。

据哈国家统计局发布数据，截至2021年9月21日，哈重要社会民生食品价格平均上涨9.7%。其中，胡萝卜上涨42.1%；葵花油上涨29.5%；大白菜上涨26.1%；大米和鸡蛋价格分别下降8%和4.4%。价格上涨的商品还包括一级小麦粉（+4.2%）、全麦面包（+4.9%）、黑麦（+1.3%）、荞麦碎（+16.2%）、黄油（+4.1%）、牛腿肉（+7.4%）、鸡肉（+17%）、巴氏消毒牛奶（+5%）、酸奶（+3.8%）、干酪（+3.1%）、马铃薯（+21.1%）、洋葱（+23.3%）、砂糖（+12.7%）、食盐（+1.3%）等。

【编译：木合塔尔·木拉提】