世卫组织：90%的非洲国家将无法实现到9月份为10%的人口接种新冠疫苗的目标

哈通社/日内瓦/6月11日 —— 据联合国新闻处消息，世卫组织非洲区域办公室10日表示， 随着非洲新冠病例连续第三周上升且疫苗越来越稀缺，如果该地区不能再获得2.25亿剂疫苗，其54个国家中的47个国家（约占近 90%）将无法实现到9月份为10%的人口接种疫苗的目标。

最近召开的世界卫生大会上宣布了新的全球疫苗接种目标，即让全球的新冠疫苗接种率在今年九月至少达到10%、到今年年底至少达到30%。按照目前的速度，只有七个非洲国家有望实现这些目标。

非洲新冠确诊病例接近 500 万例，而且数字每周都在上升，在5月30日至6 月6 日的一周内增加了近 20%，达到 8万8000 多例。10 个非洲国家的疫情呈加剧趋势，与前一周相比，有四个国家在过去 7 天里的新增病例数激增超过 30% 。埃及、南非、突尼斯、乌干达和赞比亚所报告的新增病例占总数的 72%，而非洲南部九个国家则占一半以上。

世卫组织非洲区域办公室主任莫提说：«随着非洲确诊病例接近500万例，第三波疫情迫在眉睫，许多最脆弱的人仍然危险地暴露于新冠病毒中。疫苗已被证明可以预防感染和死亡，因此有能力的国家必须紧急分享新冠疫苗。共享疫苗事关非洲的成败。»

目前，非洲已接种了 3200 万剂疫苗，在全球已接种的超过 21 亿剂疫苗中占比不到 1%。非洲近 13 亿人中只有 2% 接种了一剂疫苗，只有 940 万非洲人进行了全面的接种。

不过，美国政府近期宣布，美国将为92个中低收入国家和非盟采购和捐赠50亿支辉瑞疫苗，这是向前迈进的重要一步。同时，法国等其他国家也通过«新冠疫苗获取机制»（COVAX）提供了大量疫苗。

莫提表示，虽然提供更多的疫苗至关重要，但一些非洲国家必须加大行动力度，迅速接种已有疫苗。虽然 14 个非洲国家已经施用了通过新冠疫苗获取机制所获剂量的 80% 至 100%，但有 20 个国家施用了不到 50% 的剂量。到 8 月底，12 个国家/地区有超过 10% 的阿斯利康疫苗面临过期的风险。

世卫组织表示，科特迪瓦和尼日尔等非洲国家通过调整疫苗推出策略取得了更大的成功。世卫组织建议，在可能的情况下，将疫苗接种推广到大城市以外的农村地区，优先考虑施用即将到期的疫苗，解决后勤和财务方面的障碍，并努力提高公众对疫苗的需求。

此外，各国和社区对疫苗的态度和接受度各不相同。世卫组织、联合国儿童基金会和红十字会与红新月会国际联合会共同发起的一项倡议显示，非洲对疫苗的信心度位于38%到86%的区间，喀麦隆为38%，几内亚为86%。平均而言，西非和中非的对疫苗的信心度最低，约为 60%。

为了打击有关疫苗的错误和不实信息，世卫组织及其合作伙伴成立了«非洲信息流行病应对联盟»（Africa Infodemic Response Alliance），该联盟利用由14个组织组成的独特网络的影响力和洞察力，并汇集资源来打击不实信息。该联盟今年制作了150多个视频和社交媒体推文来打击错误信息，并在该地区的近60个社交媒体上传播，获得了超过1亿次观看量。