香港运钞车掉落现金逾900万港元未归还 警方拘2人

哈通社阿斯塔纳12月27日电，据新华网消息，香港警方继续追查24日路人拾获运钞车掉落现钞事件。截至26日凌晨，共有30名市民交还共569万港元，现仍有逾900万现钞未寻回。警方26日称已拘捕一男一女，并在涉案男子家中搜出逾16万港元怀疑失款。

湾仔警区刑事总督察李志坚26日表示，警方以涉嫌盗窃罪在九龙城和将军澳分别拘捕一男一女。25日晚，警方携涉案男子返回寓所搜证，在其床下发现共16．15万港元的现钞。男子当场承认钞票是在湾仔拾获。26日早，警方在被捕女子家中完成搜证工作，暂时未有发现。被捕男女为朋友关系。 据当地媒体报道，两人24日乘出租车经过湾仔时见到马路上"银钱纷飞"，遂叫停车辆下车捡拾。出租车司机随后向警方举报。李志坚表示，警方翻查所有闭路电视后锁定当日经过车辆，然后查出乘客身份，将两人拘捕。 当日，一辆载有30箱港元新纸币的运钞车，从西湾河沿指定路线驶往长沙湾。车上有一名司机及3名押运员。车辆抵达长沙湾后才发现载货位置的车门打开，3箱共计5250万港元现钞跌出车外。解款（运钞）公司报称损失1523万港元，警方将案件列作盗窃案。 连日来，多名香港市民陆续前往警署交还捡拾的钞票，其中有一人交还200万港元，两人各自返还100万港元。李志坚称，交回款项后是否还会被起诉，要视乎个别案件处理。