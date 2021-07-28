日本新增逾9000人感染新冠病毒

哈通社/努尔苏丹/7月28日-- 据共同社消息，日本国内28日新确诊的新冠病毒感染人数超过9000人，创新高。东京为迄今最多的3177人。传染性强的源自印度的变异毒株（德尔塔毒株）以首都圈为中心肆虐，发布紧急事态宣言后，疫情扩大也未见停歇。有意见认为，正值东京奥运和暑假期间，人员流动变得频繁，感染人数将进一步增多。

日本政府的对策小组会会长尾身茂28日在众院内阁委员会会议上，就东京都疫情扩大表示«人流和接触机会在宣言发布后逐渐减少，但未达到期待的水平。我们认为，医疗供应体制告急已开始出现»，展示了危机感。他指出，政府应该采取的应对措施«是发出能让人们共享危机感的讯息，并出台符合疫情的有效对策»。

向厚生劳动省提供对策建议的专家组织28日分析了疫情扩大的原因等。

此前日本国内单日新增感染人数最多的是疫情«第三波»中的1月8日，有7958人。

政府7月12日向东京发布了第四次紧急事态宣言。但7月初曾降至2000人以下的国内新增感染人数在14日超过3000人，21日超过4000人，22日超过5000人，增速加快。

背景原因是德尔塔毒株蔓延。国立感染症研究所28日公布估算数据称，首都圈感染者中德尔塔毒株占70%。疫苗接种得到推进的老年人群的感染人数减少。另一方面，年轻人群的重症化比率高涨。在首都圈，住院人数增加，需要等待协调后才能住院的情况增多了。

28日的感染人数按地区来看，神奈川为1051人，埼玉870人，大阪798人，千叶577人等。死亡人数为东京6人，爱知2人，一共8人。重症患者人数较昨天增加8人，达522人。新潟取消了1名此前计入的感染人数。