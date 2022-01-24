秘鲁一周近9000名儿童感染新冠 疫苗接种工作再推进

哈通社/努尔苏丹/1月24日 —— 据中新网消息，秘鲁《公言报》报道，当地时间23日，秘鲁社会医疗保险机构(EsSalud)报告说，1月第2周，该国0至11岁的儿童中，共报告了近9000例新冠确诊病例。此外，从当地时间23日起，秘鲁所有50岁以上人群进入特定的封闭公共场所时，必须证明自己已接种新冠疫苗加强针。

报道称，秘鲁即将开始5至11岁儿童的新冠疫苗接种工作。秘鲁Essalud报告称，1月第2周，全国0至11岁的儿童中，共报告了8760例新冠肺炎确诊病例，与12月最后一周的1032例相比，增加了近740%。其中，0至4岁儿童感染人数增幅最多。

Essalud还报告说，自新冠疫情暴发以来，秘鲁全国已有846名儿童死于新冠病毒。

另一方面，根据秘鲁卫生部的公告，从当地时间23日起，全国所有50岁以上的人群进入特定的封闭公共场所，例如购物中心、银行等，必须证明自己已接种新冠疫苗加强针。

此外，所有从事公共交通服务的司机和收费人员，以及提供送货服务、出租车服务和为旅游等提供私人交通工具的50岁以上的司机，只有在证明他们已接种加强针的情况下，才能够运营。

当地时间23日，秘鲁卫生部发布的新冠疫情数据显示，过去24小时，该国新增新冠确诊病例25331例，累计确诊病例达2946151例。