阿克托别恐袭事件死伤者家庭将得到每户900万坚戈补助

哈通社阿斯塔纳7月15日电 据阿克托别新闻中心消息，在阿克托别恐怖袭击事件中死伤的普通居民，将在此前发放的补助金基础上得到每户约900万坚戈的补助。

据悉，阿克托别州政府已从政府财政预算中拨出专款，用于对伤者的相关补助。



此前，纳扎尔巴耶夫总统曾下令，欧秋各级政府部门妥善处理对6月5日恐袭事件中遇难和受伤民众的财政援助。



"袭击发生后，我们为保障恐袭事件中的死难者及其家属的相关需求，做了大量工作。死难者的丧葬费用，由政府全权承担。根据州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫的命令，每户死难者家属当时就都得到了500万坚戈的补助。"阿克托别州副州长马蒂亚尔•卡布勒说。



此外，政府总理马西莫夫在视察阿克托别州时，也曾向每户死难者家庭给予100万坚戈的补助。



企业家伊斯拉姆别克•萨勒扎诺夫以个人名义，向每户死难者家庭捐款100万坚戈。



此外，截至目前，在恐袭事件中受伤的市民共有18户，其中11户得到了40万坚戈补助，5户得到了50万坚戈补助，1户得到了70万坚戈补助，1户得到了100万坚戈补助。



2016年6月5日，阿克托别州首府阿克托别市发生恐怖袭击事件，造成10余人死亡。（编译：木合塔尔·木拉提）