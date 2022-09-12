哈萨克斯坦将为900万人提供免费培训

哈通社/努尔苏丹/9月12日--劳动和社会保障部将为900万名具有劳动能力的人员提供免费职业培训。

据该部提供的信息，我国将在社会法典法案框架内，为大规模培训公民和提高教育质量打下牢固基础，这一计划将在立法层面获得批准。

首先，计划将获得免费培训的劳动者人数增加数倍。

以前劳动和社会保障部只对某些类别的公民进行培训（每年约 50万人），此后，所有具有劳动能力的公民，不论其社会类型和社会地位如何，都将获得免费培训（约 900 万人）。

具体来说，国家将根据招聘单位申请，为失业人员和不同类别的目标人群提供短期免费培训。届时，将为相关人员提供各种培训形式，包括skills.enbek.kz 平台在线培训。目前，该平台提供151门课程，其中97门是免费的。

雇主在引进新技术和开设新生产线的同时，将为员工提供技能提高和职业转型培训。根据雇主意愿，培训可在工作场所、培训中心或教育机构进行。

其次，将采取综合措施，提高高等院校和中等专科学校教学质量。

雇主可将对劳动者技能提出要求，使得职业标准和教育计划不断得到更新和补充。

【编译：阿遥】