哈萨克斯坦国际储备达906.23亿美元

哈通社/努尔苏丹/10月14日-- 哈萨克斯坦央行初步统计，截至2021年9月底，哈国际储备（含央行储备和国家基金资产）共计906.23亿美元，环比下降3.3%，较年初下降4%。其中，哈国家基金资产550.59亿美元，环比下降3.18%，较年初下降6.27%。

据央行消息，9月份，哈国家基金为完成3920亿坚戈的保障性和定向转移支付任务，累计出售9.13亿美元外汇资产。当月，国家基金外汇收入2.59亿美元。

由于资本流向货币市场，国家基金持有的股票、债券和黄金等风险资产和安全资产同步下跌。当月股票资产下跌4.1%，债券资产下跌1.3%，黄金资产下跌4.6%，导致国家基金投资业务累计亏损12亿美元，资产规模下跌2.11%。

央行指出，应当看到，国家基金各类资产价值下跌是短期现象，从长期来看，国家基金资产战略配置一定程度上化解了市场风险。

进入10月以来，全球股市逐步复苏，标准普尔500指数上涨2.14%，MSCI发达国家股指上涨1.33%。美元暂停走强，为金价回升提供支撑。截至10月11日，哈国家基金投资收入达2.5亿美元。

截至2021年9月底，哈央行国际储备355.64亿美元，环比下降3.38%，较年初下降0.21%。央行储备下降的原因主要是黄金价格下跌4.6%，每盎司黄金价格从1814美元降至1731美元，导致黄金资产缩水8亿美元。

截止9月底，哈央行外汇资产134.58亿美元，环比下降3.2%，较年初增长11.63%；黄金资产221.06亿美元，环比下降3.49%，较年初下降6.26%；国际储备净值334.98亿美元，环比减少3.55%，较年初下降4.65%。

【编译：木合塔尔·木拉提】