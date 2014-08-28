南非食人鼠咬掉婴儿鼻子三根手指 身长达90厘米

哈通社阿斯塔纳电，据中新网消息，在南非夏洛特•马谢科教学医院的病房，刚出生一个月的伊伦娜•耶坎伊无助地躺着。她上周被一只"怪物鼠"咬掉了鼻子和三个手指，不过她的家人至今还没凑够钱让她接受手术。

伊伦娜家住在约翰内斯堡北部的黑人区亚历山德拉。上周一，她母亲坦达扎正在外面忙着洗衣服，一只老鼠悄悄扑向了熟睡中的她。坦达扎后来对媒体回忆说："我听到她突然哭了起来，就跑到屋子里，看到她倒在血泊中。"伊伦娜的另一位家人说，在亚历山德拉，"老鼠是这里的一部分"。 南非的食人硕鼠比普通老鼠大很多，据称算上尾巴身长可达90多厘米，光上齿就有2.5厘米长。这些老鼠可谓是臭名昭著，曾有多名儿童和老人在熟睡中命丧鼠口。2011年，因母亲周末彻夜外出参加派对，一名住在黑人城镇索韦托的女婴独自在家睡觉，结果在半夜被老鼠活活咬死。 约翰内斯堡城市的新闻发言人表示，这些非正式定居点容易引发鼠患，这主要是当地人处理生活垃圾不当引发的。约翰内斯堡此前曾尝试了各种方法来解决鼠患，甚至在一些地区免费投放240升容量的大垃圾桶，但仍未能避免此类悲剧的发生。 除了住在黑人聚居区的贫民，一些南非的政治风云人物也难逃鼠口。南非最大的反对党民主联盟党主席、西开普省省长海伦•齐勒去年就曾在社交网络上晒了自己脚趾被食人硕鼠咬伤的血淋淋照片。她当时写道："这是我遇到的最奇诡的事情。我去门口拿报纸，一只老鼠却窜出来咬伤了我的脚趾。"为此，她所主政的开普敦市还发起了一场灭鼠运动。