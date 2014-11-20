国家博物馆举办纪念金人发现者90大寿专题展览（组图）

哈通社阿斯塔纳11月20日电，为庆祝在阿拉木图州伊塞克河岸发现"金人"的著名考古学家、国家考古工作奠基人柯玛勒∙阿克谢耶夫90大寿，今日在国家博物馆举办了以"辽阔大地的渊博学者"为主题的专题展览。

国家博物馆馆长达尔汗∙孟巴依指出："金人是哈萨克斯坦的象征，金人和他的发现者柯玛勒∙阿克谢耶夫目前享誉全球，他的研究工作至今仍未完成，古米列夫欧亚国立大学阿克谢耶夫考古研究院院长玛热勒∙哈布杜林娜和她的同事及学生们正在继续学者未尽的事业。" 分管科考的副馆长泰马罕别托夫介绍，"柯玛勒∙阿克谢耶夫是一个勤劳的学者，是考古工作者的楷模，考古工作者永远不会有休假，比如说我，35年来从未有过休假，夏季刚开始，我们就该奔赴各地进行科考工作。" 国家科学院院士、人类学家沃拉扎克∙司马古洛夫曾指出，考古学是人类解密历史真实的钥匙。 柯玛勒∙阿克谢耶夫以在伊塞克河边发现了哈萨克斯坦象征之一的金人而被中亚国家熟知，常年在别斯阿哈希、沃特拉尔古城指导考古工作。曾参加过卫国战争，著有200多篇科学论文，并编写了15本书，在我国考古历史上留下了不朽的篇章。（编译：阜博 校对：流沙）