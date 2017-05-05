哈萨克斯坦国家馆内容填充工作完成90%

哈通社阿斯塔纳 -- 5月5日，能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫在阿斯塔纳举行的一场新闻发布会上表示，2017世博会哈萨克斯坦国家馆内容填充工作完成90%。

波兹姆巴耶夫说："众所周知，世博会期间展出的展品将由评审团选拔。在未来能源领域，也就是‘绿色经济'领域共有28个展品通过选拔。其中11个展品将以模型形式展出，其余展品将以视频介绍方式展出。参展人员目前正在俄罗斯圣彼得堡制作这些模型。上周，能源部副部长赴俄罗斯特意考察模型制作进展，相关工作正在有序推进。在1至2周内，所有展品将准备就绪。"



波兹姆巴耶夫表示，目前还不能透露哈萨克斯坦国家馆在内容填充过程中所耗费用。



"首先让我们完成所有工作，随后我们会向大家公开回答这一问题。"他说。



阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日举行。届时，预计有200万余名游客前来参观。参观世博会的游客中，85%为哈萨克斯坦公民，其余15%为外国公民。根据预估，大多数外国游客为独联体国家和中国公民。截至目前，共有122个国家和18个国际组织确认参展世博会。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】