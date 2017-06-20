宗教事务部部长：所谓“圣战者”90%都会后悔

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部部长努尔兰•叶尔梅克巴耶夫20日在阿斯塔纳举行面向公众的述职报告会，并在公众质询环节中就网民提出的有关部分公民非法前往叙利亚冲突地区的相关问题做出了回应。

根据宗教事务和社会组织管理部发布的消息，叶尔梅克巴耶夫在回答时首先强调，针对非法赴叙公民相关事务的调查处理等工作，并不属于宗教事务和社会组织管理部的职权范围。



"这些人对伊斯兰的价值观是扭曲的，对信仰的理解是错误的。在哈萨克斯坦，任何宗教和信仰都受到保护，没有任何人受到限制或压迫，宗教信徒的权利得到了充分的保障，宗教设施也是齐全的。只要信徒不做违反国家法律的行为，不危害社会秩序，便可自由的开展宗教活动。至于那些非法前往叙利亚等地的人员，他们对信仰的理解是扭曲的，他们很大概率会成为违法分子。"叶尔梅克巴耶夫说。



据叶尔梅克巴耶夫透露，我国法律中已经引入了新的规定，将剥夺那些在境外参与恐怖组织、从事恐怖主义行为的哈萨克斯坦公民所具有的公民权。



"这意味着彻底从法律层面封闭了这类人群回到哈萨克斯坦的合法性。任何一个抱有加入国际恐怖组织想法的人都应该明确意识到，这一行为将导致自己，甚至自己的家人从此成为没有国籍和合法公民身份的人。实际上，就我所知，因一时冲动而跑去叙利亚的人，90%都会对自己的决定感到无比悔恨。这些人中，一部分已经毫无意义的葬身异国他乡，而更多的人因为恐惧于恐怖组织的惩罚而不敢脱离组织。这就是这些圣战者的真实命运。通过互联网和亲属之间渗透的错误宗教思想，是这类悲剧的根源。那些所谓在哈里发国家中天堂般的幸福生活，纯属谎言。真实的情况是：那里是充满了罪恶、暴行和残酷行为的地狱，到处都是暴力组织和无法无天的暴徒。"叶尔梅克巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】