中国驻哈使馆举行庆祝建军90周年招待会

哈通社/阿斯塔纳/7月28日 -- 据中新社消息，中国驻哈萨克斯坦大使馆27日在阿斯塔纳举行招待会，庆祝中国人民解放军建军90周年。哈国防部、国安委、外交部、内务部和国民近卫军等部门官员，各国驻哈使节和武官，华侨华人代表等260余人出席活动。

中国驻哈大使张汉晖在致辞中表示，今年6月，习近平主席对哈萨克斯坦进行国事访问，同纳扎尔巴耶夫总统共同为中哈两军进一步深化各领域合作规划新的蓝图。中方愿与哈方共同努力，认真落实两国领导人共识，不断提升两军合作水平。

张汉晖指出，推动中哈两军关系不断向前发展，将为促进"一带一路"建设与"光明之路"新经济政策对接创造和平环境和良好条件，为打造中哈利益共同体和命运共同体作出更大贡献。



哈国防部副部长斯卡科夫在贺词中表示，在中国成为负责任大国的进程中，中国人民解放军发挥了重要作用。他还指出，哈中两军在高层互访、比武竞赛、人员培训、军技合作等领域保持高水平合作，并高度评价双方为保证地区和平稳定所开展的友好互利合作。

哈武装力量海军司令然扎科夫、边防军参谋长阿尔德朱马诺夫、国民近卫军副司令萨托夫等来宾也纷纷向中方表达良好节日祝愿，盛赞中国经济快速发展和国防现代化建设取得光辉成就，赞赏中国军队为维护世界和平和地区安全稳定作出巨大贡献。

此外，招待会还播放了宣传片《今日中国军队》，举办了建军90周年图片展。