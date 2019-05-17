《哈萨克斯坦全球投资》圆桌会议期间共签署近90亿美元合作协议

哈通社/努尔-苏丹/5月17日-由哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔•马明17日主持召开的《哈萨克斯坦全球投资》圆桌会议框架内共签署近90亿美元的45份合作协议。

据了解，此次活动汇聚了1100多家大型企业领导层，以及国际专家和政府组织代表，同时还包括来自41个国家的600多名外国嘉宾，其中有思科公司（Cisco）、诺基亚、中信银行、威乐集团（Wilo SE）、爱科集团（AGCO）、维蒙特工业公司、泰森食品公司（Tyson Foods）、伊尔集团（Yildirim Group）等多个公司的高层管理代表。



会议期间共签署了总价达89亿美元的45份商业协议，同时计划将在今日举行的阿斯塔纳合作论坛总结新闻发布会上签署一系列投资协议。



根据签署的文件，俄罗斯公司将在突厥斯坦地区建造500公顷的温室；土耳其伊尔控股公司将在江布尔州建立含钙苏打厂；俄罗斯AEON公司将对阿克托别市机场进行翻修。



此外，曼格斯套州政府与新加坡Westgasoil公司签署了关于实施甲醇和烯烃生产项目的合作协议，该项目的实施将确保通过发展我国天然气化工综合体来进行进口替代。



同时，在教育领域中，努尔-苏丹、阿拉木图和奇姆肯特市同新加坡Kinder World教育集团签署了《教育大都市：学校、大专、大学》项目路线图。



【编译：达娜】