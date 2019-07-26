已查实非法互联网信息中90%与宣扬恐怖主义有关

哈通社/努尔-苏丹/7月26日 -- 哈萨克斯坦新闻和社会发展部副部长努尔古丽·茂别尔力诺娃称，平均每天有10条违法法律的互联网信息和社交媒体账号被查处。

在26日于国家新闻发布中心召开的新闻发布会上，副部长说：«我部处于核实违反法律的信息的目的，而对互联网和社交媒体进行定期的检查，并根据情况对互联网资源管理者做出提醒。一般会面临哪些违法行为呢？首先，是发布宣扬恐怖主义、宗教极端主义、鼓励自杀等内容的信息，以及售卖毒品和枪支的网站和社交媒体账号等。我们每天会查处10-100条此类信息或社交媒体账号。»

副部长还就这一问题公布了一部分统计数据。

«2016年共查处违法互联网信息14万条，2017年达到了30万条，而去年为13万条。也就是说，2018年这一数据得到了有效地减少。2019年上半年共查处违法信息4.5万条。已查明的违法信息中，90%与宣扬恐怖主义有关。其他内容则包括毒品、暴力和鼓励自杀等。»她说。

努尔古丽·茂别尔力诺娃称，安全证书为保障互联网信息安全发挥了重要作用。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔•朱马哈利耶夫此前曾指出，由于互联网上频繁出现的违法信息及其他网络威胁，安装特定的网络安全证书是十分必要的举动。安全证书将保障合法权益并打击非法信息。

部长同时强调，安全证书的安装并非强制，公民可自行选择是否在智能手机终端中安装安全证书。

【编译：木合塔尔·木拉提】