石油和天然气公司共捐款超过90亿坚戈以帮助政府抗击冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/8月3日--据哈萨克斯坦能源部新闻处消息，我国石油和天然气公司累计共捐款90亿坚戈，以帮助政府抗击冠状病毒。

“石油理事会”协会已计算出我国各大石油和天然气公司给各州政府的捐款金额以及支出明细。声明说，尽管COVID-19大流行对石油和天然气行业产生了负面影响，但该行业仍是哈国最大的纳税人。

北里海运营集团（NCOC）向哈萨克斯坦卫生部捐款25亿坚戈。该公司提供了多功能病床、除颤器、心电图机、超声波机、普通病床、各种分析仪、监视器、血液储存冷冻机、热像仪和呼吸机。除此之外，NCOC还邀请了一位英国医生在阿特劳州提供咨询。

田吉兹雪佛龙（Tengizchevroil）有限责任公司捐款约30亿坚戈，并在田吉兹油田进行了超过4.7万次PCR检测。此外，该公司购买了46台氧气浓缩器，2个PCR实验室，1辆重症救护车和2辆救护车，还组织了2架飞机运送药品。该公司还为阿特劳州的医疗机构购买了医疗设备和防护设备。

哈萨克斯坦国家石油天然气公司中心办公室将购买600台氧气浓缩器，这些氧气浓缩器将分发给全国各州。

曼格斯套石油天然气公司捐款13亿坚戈，用于购买计算机断层扫描设备，20台呼吸机和3辆重症救护车，还为曼格斯套州医疗机构的医生提供了防护装置。

位于阿特劳的“Embamunaigas JSC”公司捐款3亿坚戈购买用于呼吸机的氧气浓缩器，为阿特劳州的医疗机构配备了手术室、重症监护室、透析中心和临时部门以及其他操作设备。此外，还为医院购买了食品、家用电器、卫生用品和个人防护设备。除公司提供的支持外，“Embamunaigas JSC”公司的员工自己筹集了超过100万坚戈，以向隔离期间仍在工作的医务工作者和警察提供物质援助。

“Kazmortransflot”公司捐款3.2亿坚戈，为曼格斯套州购买了呼吸机，以及为医生提供了特殊防护装置。

“Ozenmunaigas”公司为了帮助扎瑙津市以4000万坚戈的价格购买了2辆专业重症救护车。该公司还拨款1200万坚为医院购买了氧气浓缩器、监测仪等设备。

“Karazhanbasmunai”公司共捐款1亿坚戈，为曼格斯套州政府购买氧气浓缩器提供了赞助，还向«我们在一起»基金提供了赞助。此外，该公司支付了从俄罗斯聘请的医生的费用。“Zhetybaimunaigas”公司生产部门的员工购买了五台氧气浓缩器并将其移交给了当地医院，«OSC»有限责任公司捐赠了另外两台氧气浓缩器。

“KazTransOil”公司将为地区医疗机构购买68台呼吸机，价值10亿坚戈。该公司计划交付和安装设备，并自费培训医务人员。

巴甫洛达尔石化厂在巴甫洛达尔市为急诊医院安装了一个氧气站，现在已经为50张病床提供了氧气。

“Karachaganak Petroleum Operating B.V.”公司完成了对乌拉尔市第七综合医院的修建工作。包括呼吸机和个人防护设备在内的重症监护设备已转移到阿克塞的中央医院。在不久的将来，该公司还计划捐赠热成像仪、PCR分析设备和测试系统、快速测试试剂盒、床头监护仪、心电图机、注射泵、实验室分析仪和其他抗感染控制工具以及两辆救护车。

“Eni”意大利公司通过其子公司“ArmWind”向阿克托别州的卫生部门捐赠了40万个医用口罩。

雪佛龙公司与ICAP共同向阿拉木图的医疗机构捐赠了7万个防护口罩。该公司以7180万坚戈的价格购买并安装了多台呼吸机，还邀请了来自中国的冠状病毒专家。

一批在哈萨克斯坦经营的外国投资公司，包括壳牌、埃尼、INPEX北里海有限公司、道达尔、卢克石油公司、卡梅科、液化空气集团、武田药品、“Freeport-McMoRan”、“Rio Tinto”以及“哈萨克斯坦外国投资者委员会”协会代表处共同购买了重症监护现代设备以及个人防护设备，并捐赠给了努尔苏丹市多学科医疗中心（MPMC）。设备的总成本超过2亿坚戈。

【编译：阿拉依】

重症监护设备包括床边监护仪、输液泵、血液分析仪等。医务人员已接受有关使用此设备的培训。此外，还向在多学科医疗中心工作的有感染COVID-19病毒风险的医务人员提供了10,000余套个人防护设备，包括医用口罩、防护服、护目镜和手套。

值得一提的是，公司将根据政府和卫生部门的要求进行采购。