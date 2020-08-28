国防部从本国企业采购90台国产装甲运兵车

哈通社/努尔苏丹/8月28日 – 哈萨克斯坦国防部副部长鲁斯兰·什佩克巴耶夫表示，国防部已向本国生厂商订购了90台国产«阿尔兰» 装甲运兵车，并计划在年底前再订购30台。

副部长指出，在选择和订购武器装备方面，国防部始终会优先考虑国产装备，并坚定对本国武器装备生产企业的支持。

据其透露，明年国防部将继续订购131台«阿尔兰»装甲运兵车。





对于«巴尔斯（猎豹）»装甲运兵车的采购计划，将在制造商完成所有测试程序后予以实施。

什佩克巴耶夫称，哈萨克斯坦国防部在2017年与上述两款国产装甲运兵车的生产商哈萨克斯坦派拉蒙工程公司签署了合作备忘录。

根据该备忘录，至2030年，国防部将从该公司采购274台«阿尔兰»装甲运兵车和106台«巴尔斯»装甲运兵车。

«哈萨克斯坦派拉蒙工程»是中亚生产最先进装甲车的大型军工企业。生产的装甲车车型包括4X4«阿尔兰»和«阿兰»多用途装甲车，以及«巴尔斯»6X6和8X8装甲运兵车。

«阿尔兰»和«巴尔斯»装甲车首次在2016年第四届KADEX国际武器与军事装备展中亮相，并受到各方关注。

«阿尔兰»装甲车采用国际先进的防弹防地雷技术，车身重量约16吨，可载2至8人。装甲车能够适应零下50度至零上50度的极端恶劣天气环境，时速最高可达每小时100公里。配备热成像摄像机、昼/夜观察变焦摄像机、红外望远镜、激光测距仪和激光夜视摄像机等先进的全套侦察设备。

【编译：木合塔尔·木拉提】