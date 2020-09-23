乌拉尔变压器厂90％的产品均出口至独联体国家

哈通社/乌拉尔/9月23日--乌拉尔变压器厂有限责任公司是“Alageum Electric”控股公司的子公司，主要生产6-10kV电压等级的电力变压器。目前，该工厂的产品已广泛用于独联体国家的能源行业。该厂90％以上的产品主要出口至俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚和其他国家。

此前，该公司曾多次获得“商业路线图-2025”国家计划的支持。今年，为了增加其出口能力并扩大业务，在«优先项目贷款机制»方案的框架内，达姆创业发展基金同意以15％的年利率设立总额为19亿坚戈的信贷项目，该基金则支付9％的年利率。

乌拉尔变压器厂有限责任公司销售经理努尔别尔艮·卡里莫夫说：“获得的贷款资金将用于提高产能。现在，正在建设新厂，计划于今年5月进行调试，但是由于我国因冠状病毒疫情而处于紧急状态，并且在实施隔离后，我们无法按时收到设备。我们希望到今年年底能解决所有问题，并将该工厂投入运营。”

目前，正在工厂区域内为公司员工建造宿舍，因为未来计划大幅扩大员工人数。随着新工厂的启动，将创造约150个新的工作岗位。

【编译：阿拉依】



