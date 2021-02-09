哈萨克著名诗人穆哈哈利•马卡塔耶夫诞辰90周年

哈通社/努尔苏丹/2月9日 - 今天，是哈萨克著名诗人穆哈哈利（穆哈梅德哈利）•马卡塔耶夫90周年诞辰。

这位1931年2月9日出生于哈萨克斯坦纳仁霍勒地区喀拉萨孜乡的诗人，因其无与伦比的文学造诣，而被世人赞颂称：«亲手为哈萨克的诗歌披上了最华丽的外衣（Қазақтың күпі киген қара өлеңін, шекпен жауып өзіне қайтарған）»。

诗人的童年时代，恰逢最残酷的战争时期。穆哈哈利的父亲应征入伍，随后战死沙场，他和他之后的3个兄弟，都是由母亲独自艰难的抚养成人。

在寄宿学校完成了中学学业后，穆哈哈利很早的就走进了社会，开始了工作生涯。他先后在乡议会、政府、党务等领域工作，后来又担任了7年的学校教师。此后，他加入了纳仁霍勒县《苏维埃边界》报社，成为了一名记者和作家。

60年代初期，穆哈哈利•马卡塔耶夫入职《共产主义哈萨克斯坦》（今《主权哈萨克斯坦》）报社，1963-1965年在《文学和生活》（今《智慧》）杂志社，1965-1972年入职《星星》报，1972-1973年成在哈萨克斯坦作家协会任职。

诗人在生活与工作中，留下了大量精彩绝伦、流传甚广的诗歌。如«Ильич» (1964), «Армысыңдар достар» (1966), «Қарлығашым келдің бе?», «Мавр» (1970), «Аққулар ұйықтағанда» (1973), «Шуағым менің» (1975)等诗集。

穆哈哈利的诗歌，犹如展翅高飞的雄鹰，令哈萨克文坛为之惊叹。在他45年的短暂人生中，其不可多得的才华与天赋，更奠定了他在哈萨克现代文学史上无可替代的诗圣地位。

时至今日，世人对这位大文豪的尊敬仍然没有减损分毫。诗人的作品至今仍在不断出版，诗歌始终在后人口中流传。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫9日发表推文纪念诗人的诞辰，并称这一天是所有哈萨克人的节日。

【编译：木合塔尔·木拉提】